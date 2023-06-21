Гарри Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн надеется перейти в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб хочет получить за своего воспитанника € 117 млн, сообщает издание Daily Mail.
По сведениям источника, английский форвард полагает, что «Ман Юнайтед» может вернуться к переговорам, если президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви снизит цену на игрока. Сейчас «шпоры» хотят получить за 29-летнего футболиста, чей контракт истекает следующим летом, не менее € 117 млн.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» на данном этапе утратил интерес к игроку как раз из-за финансовых требований «шпор». «Красные дьяволы» сейчас сосредоточены на приобретении футболиста «Аталанты» Расмуса Хёйлунна.
В минувшем сезоне Кейн провёл 28 матчей за «Тоттенхэм» в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи.
- 21 июня 2023
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