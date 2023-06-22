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Гарет Бэйл: когда заходите в раздевалку «Реала», вы просто чувствуете себя победителем

Гарет Бэйл: когда заходите в раздевалку «Реала», вы просто чувствуете себя победителем
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением об испанском клубе, заявив, что победы лежат в менталитете этой команды.

«Когда вы заходите в раздевалку «Реала», вы просто чувствуете себя победителем. Очевидно, на это влияет то, что вас окружают великие игроки, но это тяжело объяснить. Победа — это менталитет этого клуба», — приводит слова Бэйла BT Sport.

В составе «Реала» Бэйл выиграл 17 трофеев, пять раз одержав победу в Лиге чемпионов и трижды став чемпионом Испании. Также за свою карьеру валлийский нападающий успел поиграть за лондонский «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». Завершил свои выступления в футболе на профессиональном уровне Бэйл в январе 2023 года. Последним его клубом стал «Лос-Анджелес».

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