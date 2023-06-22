«Фенербахче» сообщил, что Эдин Джеко прилетел в Стамбул

Турецкий «Фенербахче» в своём «твиттере» сообщил, что нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко прибыл в Стамбул для прохождения медосмотра и завершения трансферных переговоров.

Фото: ФК «Фенербахче»

«Всемирно известный нападающий Эдин Джеко прибыл в Стамбул для прохождения медосмотра и завершения переговоров по трансферу», — гласит официальное заявление клуба.

37-летний Джеко станет свободным агентом 30 июня, когда истечёт его контракт с «Интером». В прошедшем сезоне нападающий сыграл 52 матча за миланцев во всех турнирах, отметившись в них 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее в СМИ сообщалось, что Джеко подпишет контракт с «Фенербахче» до 2025 года. Зарплата боснийского форварда составит € 4 млн в год.