«Фенербахче» сообщил, что Эдин Джеко прилетел в Стамбул
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Турецкий «Фенербахче» в своём «твиттере» сообщил, что нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко прибыл в Стамбул для прохождения медосмотра и завершения трансферных переговоров.
Фото: ФК «Фенербахче»
«Всемирно известный нападающий Эдин Джеко прибыл в Стамбул для прохождения медосмотра и завершения переговоров по трансферу», — гласит официальное заявление клуба.
37-летний Джеко станет свободным агентом 30 июня, когда истечёт его контракт с «Интером». В прошедшем сезоне нападающий сыграл 52 матча за миланцев во всех турнирах, отметившись в них 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Ранее в СМИ сообщалось, что Джеко подпишет контракт с «Фенербахче» до 2025 года. Зарплата боснийского форварда составит € 4 млн в год.
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