Джеко подпишет контракт с «Фенербахче» до 2025 года

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко находится в шаге от подписания контракта с турецким клубом «Фенербахче», сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Соглашение с игроком будет заключено до 2025 года, по условиям договора Джеко будет получать каждый год € 4 млн, плюс ещё € 1 млн в качестве бонуса. «Фенербахче» уверен, что документ будет подписан на текущей неделе по итогам очередной встречи с агентом футболиста, который в эти дни находится в Стамбуле.
Джеко станет свободным агентом 30 июня, когда его контракт с «Интером» прекратит действие. Ни «нерадзурри», ни 37-летний нападающий не склонны обсуждать продление сотрудничества. Джеко забил 14 голов и отдал пять результативных передач в 52 официальных матчах за «Интер» в этом сезоне.
Ранее стало известно, что «Фенербахче» также ведёт переговоры с итальянским специалистом Винченцо Монтеллой. У тренера общий агент с Эдином Джеко.
- 19 июня 2023
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