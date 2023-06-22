Бэйл: в «Реале», если ты проигрываешь, тебя распинают. Это похоже на конец света

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал о реакции общественности на каждое поражение мадридцев.

«В «Реале», если ты проигрываешь, это похоже на конец света, тебя распинают, ты идёшь домой подавленный…

Я помню, как разговаривал с игроками «Ливерпуля» перед финалом Лиги чемпионов в 2018 году. Они плохо спали, сильно нервничали… У нас был другой менталитет. Мы надеялись только на победу, особенно в финале, несмотря на то что они играли тогда лучше нас», — приводит слова Бэйла BT Sport.

33-летний Бэйл завершил профессиональную игровую карьеру в январе 2023 года. За «Реал» валлийский форвард играл с 2013 по 2022 год. В составе мадридцев Бэйл выиграл 17 трофеев. Последним клубом нападающего стал американский «Лос-Анджелес».