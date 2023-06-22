В ФИФА выразили надежду, что решение проблемы бана российского футбола будет найдено

Представитель европейских ассоциаций в ФИФА Хайди Беха, посетившая конференцию Российского футбольного союза (РФС) в Москве, выразила надежду, что ситуация с отстранением сборной России и российских команд разрешится в ближайшее время.

«Позвольте мне передать сердечный привет от Инфантино. 2022-й год был очень сложным, мы надеемся, что в ближайшее время вся ситуация разрешится, решение проблемы будет найдено, спасибо за вашу работу», — передаёт слова Беха корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после начала СВО на Украине ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборную России от официальных международных матчей. Команды из России пропустили розыгрыш еврокубков в сезоне-2022/2023. Сборная России не сыграла на чемпионате мира 2022 года в Катаре.