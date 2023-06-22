В ФИФА выразили надежду, что решение проблемы бана российского футбола будет найдено

Представитель европейских ассоциаций в ФИФА Хайди Беха, посетившая конференцию Российского футбольного союза (РФС) в Москве, выразила надежду, что ситуация с отстранением сборной России и российских команд разрешится в ближайшее время.
«Позвольте мне передать сердечный привет от Инфантино. 2022-й год был очень сложным, мы надеемся, что в ближайшее время вся ситуация разрешится, решение проблемы будет найдено, спасибо за вашу работу», — передаёт слова Беха корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, после начала СВО на Украине ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборную России от официальных международных матчей. Команды из России пропустили розыгрыш еврокубков в сезоне-2022/2023. Сборная России не сыграла на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
- 22 июня 2023
-
12:45
-
12:42
-
12:34
-
12:30
-
12:23
-
12:22
-
12:17
-
12:12
-
12:08
-
11:53
-
11:38
-
11:36
-
11:28
-
11:27
-
11:26
-
11:25
-
11:20
-
11:14
-
11:06
-
11:06
-
10:59
-
10:49
-
10:46
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:15
-
10:14
-
10:04
-
10:04
-
10:02
-
09:46
-
09:39
-
09:36