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Ондуа: не жалею о своём решении сыграть на ЧМ с флагом России. У каждого должна быть честь

Ондуа: не жалею о своём решении сыграть на ЧМ с флагом России. У каждого должна быть честь
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Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа высказался о своём решении сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре в бутсах с изображением флага России, заявив, не жалеет об этом. Также камерунец с российским паспортом заявил, что отвечает за свои поступки.

«Жалею ли я, что сыграл на чемпионате мира в Катаре в бутсах с флагом России? Нет. Никогда не жалею о своих поступках. У каждого человека должна быть честь, что бы ни происходило в жизни. И также надо отвечать за свои поступки, что я и делаю», — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».

Ондуа дважды вышел на замену в матчах чемпионата мира 2022 года. Сборная Камеруна не вышла из группы. После возвращения в клуб полузащитник потерял место в основе «Ганновера».

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