Ондуа: не жалею о своём решении сыграть на ЧМ с флагом России. У каждого должна быть честь
Поделиться
Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа высказался о своём решении сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре в бутсах с изображением флага России, заявив, не жалеет об этом. Также камерунец с российским паспортом заявил, что отвечает за свои поступки.
«Жалею ли я, что сыграл на чемпионате мира в Катаре в бутсах с флагом России? Нет. Никогда не жалею о своих поступках. У каждого человека должна быть честь, что бы ни происходило в жизни. И также надо отвечать за свои поступки, что я и делаю», — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».
Ондуа дважды вышел на замену в матчах чемпионата мира 2022 года. Сборная Камеруна не вышла из группы. После возвращения в клуб полузащитник потерял место в основе «Ганновера».
Материалы по теме
Комментарии
- 22 июня 2023
-
12:45
-
12:42
-
12:34
-
12:30
-
12:23
-
12:22
-
12:17
-
12:12
-
12:08
-
11:53
-
11:38
-
11:36
-
11:28
-
11:27
-
11:26
-
11:25
-
11:20
-
11:14
-
11:06
-
11:06
-
10:59
-
10:49
-
10:46
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:15
-
10:14
-
10:04
-
10:04
-
10:02
-
09:46
-
09:39
-
09:36
Партнерский контент