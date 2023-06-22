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«Манчестер Сити» сделает предложение по Райсу сегодня и вступит в борьбу с «Арсеналом»

«Манчестер Сити» сделает предложение по Райсу сегодня и вступит в борьбу с «Арсеналом»
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«Манчестер Сити» постарается опередить «Арсенал» в борьбе за английского полузащитника Деклана Райса, который выступает за «Вест Хэм». Сегодня «горожане» сделают своё официальное стартовое предложение, сообщает The Athletic.

Тем не менее «Арсенал» сохраняет уверенность, что сможет подписать англичанина. Они уже делали предложение, на которое «Вест Хэм» ответил отказом (речь шла о сумме в € 105 млн с учётом дополнительных выплат). «Канониры» готовы сделать новое предложение.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Деклан Райс провёл 37 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. 24-летний полузащитник начал профессиональную карьеру в «Вест Хэме» в сезоне-2016/2017 и не выступал за другие клубы.

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Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: The Athletic

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