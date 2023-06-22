Главный скаут «Краснодара» высказался об игроках, которые могут покинуть клуб
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Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин высказался об игроках, которые могут покинуть клуб уже в летнее трансферное окно, отметив, что у него нет уверенности в том, кто из футболистов останется в команде на следующий сезон.
«Мы точно не знаем, кто покинет наш клуб. Пока у всех игроков, включая Алонсо, действующие контракты. Мы все понимаем ситуацию, которая сейчас происходит. Рамирес покидает «Краснодар»? Рамирес нас покидает уже последние четыре года. Нас покинул Ионов, а по остальным нет уверенности», — сказал Бузникин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее из «Краснодара» ушёл полузащитник Алексей Ионов, который стал футболистом «Ростова», за который уже выступал ранее.
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