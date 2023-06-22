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В тренерский штаб Марцела Лички в «Динамо» вошли его брат Марио и Ролан Гусев

В тренерский штаб Марцела Лички в «Динамо» вошли его брат Марио и Ролан Гусев
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Московское «Динамо» назвало имена специалистов, которые вошли в тренерский штаб нового наставника бело-голубых Марцела Лички.

Тренерский штаб чеха в московской команде сформировали его родной брат Марио Личка, Ролан Гусев, Адесойе Ойеволе и аналитик Алексей Радевич.

Марио Личка и Ойеволе входили в тренерский штаб Марцела Лички и в «Оренбурге». Гусев до недавнего времени работал главным тренером молодёжной команды ЦСКА.

Контракт самого Лички с «Динамо» подписан по схеме «1+2». 45-летний специалист до этого в России работал только с «Оренбургом».

В прошедшем сезоне РПЛ «Динамо» руководил сербский тренер Славиша Йоканович, однако он был уволен из клуба весной. По итогам чемпионата бело-голубые заняли девятое место в турнирной таблице.

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