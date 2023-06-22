Павел Погребняк: не верю, что с российского футбола снимут бан

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Павел Погребняк заявил, что не верит, что с российского футбола когда-либо снимут бан.

«Не верю, что с российского футбола снимут бан», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в Москве прошла конференция Российского футбольного союза (РФС). На ней присутствовали представители ФИФА и УЕФА, заявившие о вере в скорое возвращение команд из России к официальным соревнованиям под эгидой организаций.

Напомним, сборная России и российские клубы бессрочно отстранены от участия в официальных международных матчах по решению УЕФА и ФИФА после начала СВО на Украине. Команды из России не выступали в прошедшем сезоне в еврокубках.