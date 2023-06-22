Павел Погребняк: не верю, что с российского футбола снимут бан
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Павел Погребняк заявил, что не верит, что с российского футбола когда-либо снимут бан.
«Не верю, что с российского футбола снимут бан», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее в Москве прошла конференция Российского футбольного союза (РФС). На ней присутствовали представители ФИФА и УЕФА, заявившие о вере в скорое возвращение команд из России к официальным соревнованиям под эгидой организаций.
Напомним, сборная России и российские клубы бессрочно отстранены от участия в официальных международных матчах по решению УЕФА и ФИФА после начала СВО на Украине. Команды из России не выступали в прошедшем сезоне в еврокубках.
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