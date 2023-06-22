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Сорокин: представители ФИФА и УЕФА не обманывают, переговоры о возвращении России идут

Сорокин: представители ФИФА и УЕФА не обманывают, переговоры о возвращении России идут
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Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин высказался о словах руководства ФИФА и УЕФА о ходе переговоров по возможному возвращении России.

«Слова УЕФА и ФИФА, что процесс переговоров продолжается? Они не обманывают. Действительно, обсуждения и дискуссии о возвращении идут. Нам бы хотелось видеть более динамичного достижения результатов. Продолжаем надеяться, что благоразумие восторжествует и российский футбол будет восстановлен в правах. Это идёт медленнее, чем нам бы хотелось. О сроках мне ничего не известно», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее представители УЕФА и ФИФА, присутствовавшие на конференции РФС в Москве, заявили, что верят в скорое возвращение России.

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