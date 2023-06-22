Источник: 15 из 16 клубов выступили за то, чтобы календарь лиги составляла РПЛ, а не РФС

Процедура утверждения календаря предстоящего сезона РПЛ ещё не согласована. На общем собрании лиги состоялась дискуссия по этому поводу. Так, один из клубов РПЛ настаивает, что составление календаря — прерогатива РФС. Остальные 15 клубов считают, что календарь — дело лиги, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, президент РПЛ Александр Алаев на собрании высказался однозначно — календарь должна составлять лига. Эту позицию и поддержали 15 из 16 клубов. Большинство клубов не устраивает ситуация, при которой чемпион страны имеет календарь по типу прошлогоднего варианта — на финише сезона «Зениту» противостояли «Оренбург», «Сочи» и «Факел», а прямые конкуренты играли между собой. Эта тема уже поднималась год назад, но тогда право окончательного утверждения календаря осталось за РФС.