«Вест Хэм» проявляет интерес к Закарии. Полузащитник играл за «Челси» на правах аренды

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в хавбеке «Ювентуса» Денисе Закарии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По сведениям источника, «Вест Хэм» связался с «Ювентусом» и запросил у туринцев информацию о доступности полузащитника. Отмечается, что Закария, прошлый сезон проведший в «Челси» на правах аренды, не входит в планы итальянского клуба.

За весь сезон-2022/2023 Денис Закария провёл семь матчей в составе «Челси» в рамках английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. К «Ювентусу» 26-летний хавбек присоединился зимой 2022 года, перейдя из «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Действующий контракт швейцарского полузащитника с туринским клубом рассчитан до лета 2026 года.