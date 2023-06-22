«Вест Хэм» проявляет интерес к Закарии. Полузащитник играл за «Челси» на правах аренды
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Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в хавбеке «Ювентуса» Денисе Закарии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По сведениям источника, «Вест Хэм» связался с «Ювентусом» и запросил у туринцев информацию о доступности полузащитника. Отмечается, что Закария, прошлый сезон проведший в «Челси» на правах аренды, не входит в планы итальянского клуба.
За весь сезон-2022/2023 Денис Закария провёл семь матчей в составе «Челси» в рамках английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. К «Ювентусу» 26-летний хавбек присоединился зимой 2022 года, перейдя из «Боруссии» Мёнхенгладбах.
Действующий контракт швейцарского полузащитника с туринским клубом рассчитан до лета 2026 года.
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