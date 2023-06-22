«Аль-Наср» Роналду может усилиться Брозовичем

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает форвард Криштиану Роналду, продолжает искать варианты усиления команды. В данный момент приоритетное подписание — трансфер полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, в последние несколько дней «Аль-Наср» активно добивается заключения сделки с «Интером». Полного соглашения по окончательным условиям на данный момент нет, сторонам ещё предстоит обсудить некоторые ключевые детали потенциального трансфера.
Сообщается, что переговоры между клубами будут продолжены в ближайшее время. Сам Брозович открыт для перехода в «Аль-Наср».
Хорватский хавбек выступает за «Интер» с 2015 года. В сезоне-2022/2023 на счету Брозовича 40 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Интера» к хавбеку «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу.
- 22 июня 2023
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