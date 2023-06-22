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Евгений Алдонин пожелал удачи Иржи Ярошику на посту главного тренера «Оренбурга»

Евгений Алдонин пожелал удачи Иржи Ярошику на посту главного тренера «Оренбурга»
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин пожелал удачи новому главному тренеру «Оренбурга» Иржи Ярошику на посту наставника уральской команды.

«Очень рад назначению Ярошика в «Оренбург». Я лично знаю его как хорошего человека и большого профессионального футболиста. Но я пока не знаю, какой он тренер. Время покажет. В следующем сезоне познакомимся с Ярошиком-тренером. Желаю ему удачи!» – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, Ярошик и Алдонин вместе выступали за ЦСКА в период с 2003 по 2004 год. О назначении Иржи главным тренером «Оренбурга» было объявлено в четверг, 22 июня. В качестве тренера чех успел поработать с клубами из родной страны, а также с командами из Словакии и Словении.

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