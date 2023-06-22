Евгений Алдонин пожелал удачи Иржи Ярошику на посту главного тренера «Оренбурга»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин пожелал удачи новому главному тренеру «Оренбурга» Иржи Ярошику на посту наставника уральской команды.

«Очень рад назначению Ярошика в «Оренбург». Я лично знаю его как хорошего человека и большого профессионального футболиста. Но я пока не знаю, какой он тренер. Время покажет. В следующем сезоне познакомимся с Ярошиком-тренером. Желаю ему удачи!» – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, Ярошик и Алдонин вместе выступали за ЦСКА в период с 2003 по 2004 год. О назначении Иржи главным тренером «Оренбурга» было объявлено в четверг, 22 июня. В качестве тренера чех успел поработать с клубами из родной страны, а также с командами из Словакии и Словении.