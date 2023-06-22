Кейта: Клопп — очень хороший тренер и очень хороший человек. Я ему благодарен

Полузащитник немецкого «Вердера» Наби Кейта, перешедший в клуб на правах свободного агента из «Ливерпуля», поделился мнением о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе, признавшись, что специалист очень помог ему в ментальном плане.

«Клопп очень хороший тренер и очень хороший человек. Всякий раз, когда мне было тяжело, он заботился обо мне. Он постоянно говорил мне: «Ты сильный, никогда не сдавайся!» Это помогало мне. Несмотря на то что в «Ливерпуле» мои дела пошли не очень хорошо из-за травм, я ему очень благодарен», — приводит слова Кейта Sport Bild.

28-летний Кейта играл за «Ливерпуль» с 2018 по 2023 год. За английский клуб он сыграл 129 матчей, отметившись в них 11 забитыми мячами и семью результативными передачами.

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