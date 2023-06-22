«Фенербахче» объявил о подписании Джеко

«Фенербахче» достиг договорённости о подписании контракта с 37-летним боснийским нападающим Эдином Джеко. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба. Напомним, Джеко покинул миланский «Интер» на правах свободного агента. Детали контракта боснийца пока не разглашаются.

Джеко выступал за «Интер» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 на счету боснийского форварда 52 матча за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее Джеко выступал за такие клубы, как «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рома» и «Интер». 37-летний футболист дважды становился чемпионом Англии, а также один раз выигрывал Бундеслигу.