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«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Ло Чельсо

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Ло Чельсо
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«Барселона» может подписать полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает испанское издание AS.

По сведениям источника, в лице Ло Чельсо сине-гранатовые видят игрока, который сможет занять позицию, на которой выступал бы Лионель Месси в случае его возвращения в клуб. Отмечается, что за приобретение футболиста «Тоттенхэма» выступает главный тренер «Барселоны» Хави.

Джовани Ло Чельсо в прошлом сезоне выступал за «Вильярреал» на правах аренды, он провёл 22 матча за испанский клуб в рамках Ла Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. «Барселона» по итогам кампании-2022/2023 стала чемпионом Испании, «Вильярреал» занял пятую строчку в турнирной таблице.

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