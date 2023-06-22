Колыванов: надеюсь, у Лички получится в «Динамо» — в «Оренбурге» создал отличную команду
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Бывший футболист «Динамо», а ныне главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал назначение Марцела Лички в московский клуб.
«Личка очень хорошо поработал в «Оренбурге»: он создал отличную команду, которая показывала хороший футбол и не боялась играть против грандов. Надеюсь, что у Марцела всё получится и в «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
О назначении Лички главным тренером московского «Динамо» было объявлено сегодня, 22 июня. Ранее чешский специалист возглавлял «Оренбург», который в сезоне-2022/2023 занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков. До этого Личка трудился в брестском «Динамо».
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