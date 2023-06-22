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Агент Марио Фернандеса: точно ещё ничего не определено, но вариант с ЦСКА возможен

Агент Марио Фернандеса: точно ещё ничего не определено, но вариант с ЦСКА возможен
Марио Фернандес
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Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, отреагировал на новость о возвращении игрока в армейский клуб.

«Точно ещё ничего не определено, но такой вариант возможен», — приводит слова Машаду Sport24.

Напомним, 32-летний Марио Фернандес имеет российское гражданство. Бразильский защитник играл за сборную России. Фернандес делал паузу в своей профессиональной карьере в 2022 году. После полугода вне футбола бразилец отправился в аренду в «Интернасьонал» из родной страны. Уже в апреле было объявлено, что Фернандес покинул бразильский клуб из-за желания вернуться в Россию.

В составе ЦСКА Фернандес трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок и один раз Кубок страны. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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