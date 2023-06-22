Евгений Гинер сообщил, что Марио Фернандес возвращается в ЦСКА
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Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что бразильский защитник Марио Фернандес вновь станет футболистом армейского клуба.
«Марио возвращается в ЦСКА? Да», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
32-летний Фернандес имеет также российское гражданство. Бразильский защитник играл за сборную России. Фернандес делал паузу в своей профессиональной карьере в 2022 году. После полугода вне футбола бразилец отправился в аренду в «Интернасьонал» из родной страны. Уже в апреле было объявлено, что Фернандес покинул бразильский клуб из-за желания вернуться в Россию.
В составе ЦСКА Фернандес трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок и один раз Кубок страны. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
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