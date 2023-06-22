Сперцян интересен трём итальянским клубам и «Аяксу»

К полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну проявляют интерес три итальянских клуба и амстердамский «Аякс», сообщает Sportitalia.

По данным источника, 23-летний футболист «Краснодара» интересен «Сассуоло», «Интеру» и «Фиорентине». Кроме того, за армянским полузащитником также следят «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Манчестер Сити».

Отмечается, что фаворитом в борьбе за игрока является «Аякс». «Краснодар» хочет получить за своего футболиста € 18 млн. В прошедшем сезоне Эдуард Сперцян провёл 28 матчей за «быков» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и сделал 11 голевых передач.

«Краснодар» завершил кампанию на шестом месте в турнирной таблице и дошёл до финала Фонбет Кубка России, где уступил ЦСКА.