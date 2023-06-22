Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян интересен трём итальянским клубам и «Аяксу»

Сперцян интересен трём итальянским клубам и «Аяксу»
Комментарии

К полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну проявляют интерес три итальянских клуба и амстердамский «Аякс», сообщает Sportitalia.

По данным источника, 23-летний футболист «Краснодара» интересен «Сассуоло», «Интеру» и «Фиорентине». Кроме того, за армянским полузащитником также следят «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Манчестер Сити».

Отмечается, что фаворитом в борьбе за игрока является «Аякс». «Краснодар» хочет получить за своего футболиста € 18 млн. В прошедшем сезоне Эдуард Сперцян провёл 28 матчей за «быков» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и сделал 11 голевых передач.

«Краснодар» завершил кампанию на шестом месте в турнирной таблице и дошёл до финала Фонбет Кубка России, где уступил ЦСКА.

Материалы по теме
Эксклюзив
Главный скаут «Краснодара»: Галицкий отпустит Сперцяна в Европу, если все детали сойдутся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023