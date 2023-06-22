Алдонин: в качествах Фернандеса не сомневаюсь. Его возвращение — замечательная новость

Экс‑футболист ЦСКА Евгений Алдонин с оптимизмом отреагировал на новость о возвращении защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

«Возвращение Марио? Это очень приятная новость. С оптимизмом смотрю на это, он сильный футболист, и думаю, что вряд ли Марио потерял своё мастерство и физические кондиции. Даже если так, то всё можно восстановить. Самое главное, чтобы он был здоров и в порядке в психологическом плане. Потому что у него был тяжёлый период.

Если сейчас Марио в порядке во всех планах — это очень хорошо. В его качествах я не сомневаюсь. Конечно, для болельщиков возвращение живой легенды клуба и того, кто добивался успехов, — замечательная новость», — цитирует Алдонина «Матч ТВ».

Напомним, ранее президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что Фернандес возвращается в армейский клуб. В мае 2022 года Марио приостановил карьеру и вернулся в Бразилию.

В апреле «Интернасьонал», за который защитник выступал на правах аренды с января текущего года, объявил о расторжении контракта с 32‑летним игроком. Действующее соглашение Фернандеса с ЦСКА рассчитано до конца июня 2024 года.