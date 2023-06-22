Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алдонин: в качествах Фернандеса не сомневаюсь. Его возвращение — замечательная новость

Алдонин: в качествах Фернандеса не сомневаюсь. Его возвращение — замечательная новость
Аудио-версия:
Комментарии

Экс‑футболист ЦСКА Евгений Алдонин с оптимизмом отреагировал на новость о возвращении защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

«Возвращение Марио? Это очень приятная новость. С оптимизмом смотрю на это, он сильный футболист, и думаю, что вряд ли Марио потерял своё мастерство и физические кондиции. Даже если так, то всё можно восстановить. Самое главное, чтобы он был здоров и в порядке в психологическом плане. Потому что у него был тяжёлый период.

Если сейчас Марио в порядке во всех планах — это очень хорошо. В его качествах я не сомневаюсь. Конечно, для болельщиков возвращение живой легенды клуба и того, кто добивался успехов, — замечательная новость», — цитирует Алдонина «Матч ТВ».

Напомним, ранее президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что Фернандес возвращается в армейский клуб. В мае 2022 года Марио приостановил карьеру и вернулся в Бразилию.

В апреле «Интернасьонал», за который защитник выступал на правах аренды с января текущего года, объявил о расторжении контракта с 32‑летним игроком. Действующее соглашение Фернандеса с ЦСКА рассчитано до конца июня 2024 года.

Материалы по теме
Александр Гришин: возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА — очень хорошая новость
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023