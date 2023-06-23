Ари: если будет хорошее предложение, можно будет вернуться в Россию

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заявил, что готов рассмотреть предложения из России.
«Я уже думал про возращение в Россию, но это тяжело сделать, когда нет хорошего предложения. Я уже два года в Бразилии, моя семья уже адаптировалась здесь, у меня здесь бизнес. Если будет хорошее предложение, можно будет вернуться обратно в Россию. Я бы хотел показать, в какой я хорошей физической форме. Мне знаком чемпионат России. Ещё три года я спокойно поиграл бы», – цитирует Ари Metaratings.ru.
На счету Ари 225 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых он забил 66 голов и сделал 46 результативных передач. С «Локомотивом» бразилец выигрывал чемпионат России и Кубок страны. Кроме того, в активе нападающего серебро РПЛ со «Спартаком», а также три бронзы в составе «Краснодара».
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