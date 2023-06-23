Масалитин: Фернандес может перегородить дорогу молодёжи ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на новость о возвращении 32-летнего бразильского защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

«Возвращение Фернандеса — хорошая новость для клуба ЦСКА и для его болельщиков. Но с Марио было расторжение контракта, значит, надо выплачивать неустойку и решать этот вопрос. Плюс непонятно, в какой он форме находится, сможет ли он команде пригодиться в таком состоянии. Эти моменты надо учитывать. Также надо посмотреть, сколько денег запросит Марио.

С «Зенитом» будет тяжело бороться в новом сезоне, если там останутся все легионеры. Но конкуренцию на каком-то этапе можно составить. Но тут не в Фернандесе дело. Вообще, Марио приходит на место Гайча, ещё есть молодые Лукин и Глебов. Получается, может быть, Марио будет сидеть в запасе и, как Набабкин, выходить в трудную минуту помогать.

Но надо ещё развивать молодых, надо же, чтобы они играли. А Фернандес может перегородить дорогу армейской молодёжи. Если в дальнейшем клуб рассчитывает молодых футболистов довести до определённого уровня и продать. Надо понимать, поможет ли Марио росту молодых или нет», — приводит слова Масалитина Metaratings.ru.