Масалитин: Фернандес может перегородить дорогу молодёжи ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на новость о возвращении 32-летнего бразильского защитника Марио Фернандеса в московский клуб.
«Возвращение Фернандеса — хорошая новость для клуба ЦСКА и для его болельщиков. Но с Марио было расторжение контракта, значит, надо выплачивать неустойку и решать этот вопрос. Плюс непонятно, в какой он форме находится, сможет ли он команде пригодиться в таком состоянии. Эти моменты надо учитывать. Также надо посмотреть, сколько денег запросит Марио.
С «Зенитом» будет тяжело бороться в новом сезоне, если там останутся все легионеры. Но конкуренцию на каком-то этапе можно составить. Но тут не в Фернандесе дело. Вообще, Марио приходит на место Гайча, ещё есть молодые Лукин и Глебов. Получается, может быть, Марио будет сидеть в запасе и, как Набабкин, выходить в трудную минуту помогать.
Но надо ещё развивать молодых, надо же, чтобы они играли. А Фернандес может перегородить дорогу армейской молодёжи. Если в дальнейшем клуб рассчитывает молодых футболистов довести до определённого уровня и продать. Надо понимать, поможет ли Марио росту молодых или нет», — приводит слова Масалитина Metaratings.ru.
- 23 июня 2023
-
00:56
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:30
-
00:30
-
00:29
-
00:22
-
00:17
-
00:10
-
00:01
- 22 июня 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:13
-
23:09
-
23:03
-
23:02
-
22:40
-
22:39
-
22:27
-
22:25
-
22:18
-
22:13
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
22:00
-
21:57