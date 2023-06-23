«Фламенго» заинтересован в переходе Виллиана Роши из ЦСКА

Исполнительный директор «Фламенго» Бруну Шпиндель встретился с агентами защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, к которому клуб из Рио-де-Жанейро проявил интерес, сообщает Coluna do Fla. При этом никаких переговоров о трансфере на данный момент не ведётся. Для «Фламенго» пока более приоритетным вопросом является поиск опорного полузащитника.

28-летний Роша в минувшем сезоне провёл за ЦСКА 32 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу. Вместе с красно-синими он завоевал серебряные медали чемпионата России и выиграл Кубок страны.

В 2015 году футболист выступал за молодёжную команду «Фламенго». Прошлым летом ЦСКА купил Рошу у португальского «Портимоненсе» за € 2 млн. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до июня 2025 года.