Виктор Александров оценил сезон-2022/2023 для «Пари Нижний Новгород»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров оценил сезон-2022/2023 чемпионата России для своего клуба. Нижегородцы сохранили место в Российской Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей. По сумме двух встреч «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее московской «Родины» — 3:2.

«Для нашей команды получился очень тяжёлый сезон. Считаю, что с Михаилом Михайловичем Галактионовым летом и осенью мы провели хорошую работу, создав к ноябрю определённый задел. В Кубке тоже выступали неплохо. Я чувствовал, что прогрессирую. В общем, добротные получились полгода во всех отношениях. Ну а весной нам пришлось вести борьбу за выживание. Но мы все верили, что останемся в Премьер-Лиге», — приводит слова Александрова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».