Василий Уткин назвал главную звезду сборной Испании

Российский спортивный журналист Василий Уткин назвал полузащитника Родриго Эрнандеса главной звездой сборной Испании.

«Сейчас главной звездой становится центральный полузащитник Родри, который давно считается звездой восходящей. Класс игры которого не вызывает никаких сомнений, потому что он играет не только за самую успешную, но и самую богатую команду, которая могла бы позволить себе альтернативу Родри — «Манчестер Сити» я имею в виду.

Родри оказывается едва ли не главной звездой, по крайней мере, опорным пунктом перестройки сборной Испании. А ведь ещё недавно, на чемпионате мира, он играл в линии обороны. Потому что он является не клоном, конечно же, и не копией, но тем не менее сейчас он приходит на смену Серхио Бускетсу. А вот рядом с Серхио Бускетсом, наверное, его использовать было не то что бы проблематично, а, собственно говоря, зачем, ведь ранее футбол сборной Испании базировался на тотальном контроле мяча. А в данном случае есть у тебя полузащитник, играющий в центре обороны или кадровые защитники — в принципе, это не играет большой роли, потому что главная их роль в том, чтобы подтаскивать снаряды», — сказал Уткин в видео на YouTube-канале.