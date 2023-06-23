Доннарумма хочет уйти из «ПСЖ». Парижане могут купить на его место Кошту из «Порту»

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма выразил желание покинуть парижскую команду. Об этом сообщает «твиттер» Sports Zone.

По информации источника, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш не против ухода Доннаруммы, однако ещё не получил должной поддержки для осуществления трансфера. Итальянского вратаря в клубе из столицы Франции может заменить голкипер «Порту» Диогу Кошта.

Будущее Доннаруммы в «ПСЖ» зависит от решений президента клуба Нассера Аль-Хелаифи и будущего главного тренера команды Луиса Энрике.

24-летний Доннарумма играет за «ПСЖ» с 2021 года. В прошедшем сезоне он сыграл 48 матчей, пропустив в них 52 гола и 14 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

23-летний Кошта — воспитанник «Порту». В 41 матче он пропустил 30 голов и 20 раз сыграл «на ноль».

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