PSG Community: Мбаппе перейдёт в «Реал» этим летом за € 250 млн

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе присоединится к мадридскому «Реалу», сообщает PSG Community.

По данным источника, президент испанского клуба Флорентино Перес и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи имеют договорённость насчёт перехода 24-летнего форварда уже этим летом. Отмечается, что за Мбаппе «Реал» заплатит € 250 млн, € 50 млн из которых — бонусы.

Несмотря на заявления самого игрока, что он готов остаться и провести ещё один год в Париже, руководство «ПСЖ» заняло твёрдую позицию: Мбаппе или продлевает истекающий следующим летом контракт, или уходит. Разочарованный действиями клуба на трансферном рынке Килиан считает, что проект «ПСЖ» «ходит по кругу» и что пора искать новый вызов в своей карьере.

В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.