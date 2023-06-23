PSG Community: Мбаппе перейдёт в «Реал» этим летом за € 250 млн

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе присоединится к мадридскому «Реалу», сообщает PSG Community.
По данным источника, президент испанского клуба Флорентино Перес и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи имеют договорённость насчёт перехода 24-летнего форварда уже этим летом. Отмечается, что за Мбаппе «Реал» заплатит € 250 млн, € 50 млн из которых — бонусы.
Несмотря на заявления самого игрока, что он готов остаться и провести ещё один год в Париже, руководство «ПСЖ» заняло твёрдую позицию: Мбаппе или продлевает истекающий следующим летом контракт, или уходит. Разочарованный действиями клуба на трансферном рынке Килиан считает, что проект «ПСЖ» «ходит по кругу» и что пора искать новый вызов в своей карьере.
В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
- 23 июня 2023
-
00:56
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:30
-
00:30
-
00:29
-
00:22
-
00:17
-
00:10
-
00:01
- 22 июня 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:13
-
23:09
-
23:03
-
23:02
-
22:40
-
22:39
-
22:27
-
22:25
-
22:18
-
22:13
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
22:00
-
21:57