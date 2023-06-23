В «Ахмате» объяснили выбор Сергея Ташуева главным тренером команды

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров объяснил, почему в клубе приняли решение назначить главным тренером команды Сергея Ташуева. Функционер заявил, что грозненцы не ошиблись с выбором.

«Сергей Абуезидович Ташуев – это воспитанник грозненского футбола, он родился в Грозном. Может, кому-то он казался неочевидным кандидатом, но тренерский ресурс у нас тоже ограниченный, поэтому мы остановились на нём и не прогадали», — приводит слова Айдамирова «РИА Новости Спорт».

62-летний Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством грозненская команда заняла пятое место в чемпионате России. По окончании сезона-2022/2023 «Ахмат» объявил о продлении контракта с главным тренером.