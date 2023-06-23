Умер бывший тренер вратарей «Спартака» и «Уфы» Юрий Перескоков

Сегодня, 23 июня 2023 года, в возрасте 60 лет ушёл из жизни бывший тренер вратарей «Спартака», «Уфы» и других российских клубов Юрий Перескоков. Последним местом работы специалиста был тульский «Арсенал», который и сообщил официально о кончине тренера.

«23 июня на 61-м году жизни скончался бывший тренер вратарей «Арсенала» и тренер вратарей академии ПФК «Арсенал».

Ужасная новость… Совсем недавно, в мае, мы поздравляли Юрия Валентиновича с 60-летним юбилеем. Он был полон жизненных сил и планов на будущее. Тульские болельщики со стажем должны помнить Юрия Перескокова в советские времена в качестве голкипера московской «Красной Пресни» и воронежского «Факела» — соперников «Арсенала». Позднее он работал в ряде клубов Премьер-Лиги, в 2021–2022 годах тренировал вратарей «Арсенала» и юных футболистов в клубной академии. Футболисты уважали его как профессионала, журналисты ценили как общительного человека и интересного рассказчика.

ПФК «Арсенал» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича Перескокова», — написала пресс-служба тульского клуба.