Газзаев: Фернандес является идеальным вариантом для ЦСКА, чтобы закрыть правый фланг

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о возвращении Марио Фернандеса в армейскую команду. Специалист считает, что Фернандес — идеальный вариант для усиления правого фланга московской команды. Напомним, вчера президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что Фернандес возвращается в клуб.
«Мы все знаем, что Марио Фернандес — высококлассный игрок, что он подтверждал, играя за ЦСКА и сборную России. Он внёс существенный вклад в успехи этих команд. Его мастерство и опыт будут примером для молодых игроков, это очень важно. Марио — настоящий профессионал. Всё свое мастерство и энергию он отдавал в каждом матче за ЦСКА и сборную России.
Мне кажется, что для армейцев это очень хорошее приобретение. Тем более на позицию, где ЦСКА усиление просто необходимо. Фернандес великолепно подключается по правому флангу, мы видели голевые передачи в его исполнении, он сам забивал, участвовал в стандартах. Мне кажется, это идеальный вариант закрыть данную позицию. Очень важно, чтобы в команде была аура авторитета, кем он и является», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».
- 23 июня 2023
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