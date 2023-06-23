Болельщики ЦСКА признали Игоря Акинфеева лучшим игроком сезона-2022/2023

Московский ЦСКА в своём официальном телеграм-канале сообщил, что капитан и основной вратарь команды Игорь Акинфеев стал лучшим игроком прошедшего сезона по мнению болельщиков армейцев.
ЦСКА проводил голосование в своих социальных сетях, и большинство голосов получил именно Акинфеев. Голкипера поддержало больше половины фанатов армейцев (57%). Второе место в голосовании занял нападающий Фёдор Чалов (26%), третье досталось полузащитнику Ивану Облякову (6%).
Акинфеев сыграл 35 матчей за ЦСКА во всех турнирах в прошедшем сезоне, пропустив в них 32 гола и 11 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. 37-летний голкипер помог армейской команде завоевать Кубок России, отбив два пенальти в послематчевой серии суперфинала турнира с «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.).
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