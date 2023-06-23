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Зделар: ЦСКА нужно любыми способами сохранить Чалова, он один из лучших игроков РПЛ

Зделар: ЦСКА нужно любыми способами сохранить Чалова, он один из лучших игроков РПЛ
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар считает, что армейский клуб должен сохранить в составе нападающего Фёдора Чалова. Зделар назвал Чалова одним из лучших футболистов Российской Премьер-Лиги. По его мнению, Фёдор может стать легендой московского клуба.

«ЦСКА нужно любыми способами сохранить Чалова в клубе, потому что Федя — один из лучших игроков РПЛ. Знаю, он любит нашу команду, надеюсь, что он задержится здесь как можно дольше, чтобы стать легендой красно-синих.

Чалов делал и продолжает делать много выдающегося для достижения всех целей в своей карьере, но лучший вариант для Фёдора — остаться в России. Здесь его любят, он должен найти общий язык с клубом и продолжать играть за ЦСКА», — приводит слова Зделара Sport24.

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