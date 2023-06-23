Дьяков: думаю, россияне неинтересны саудовским клубам. Они берут звёзд уровня Роналду

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков считает, что российские футболисты не смогли бы заинтересовать клубы из Саудовской Аравии, которые стремятся к подписанию игроков уровня Криштиану Роналду и Карима Бензема.

«Думаю, сейчас ни один российский футболист не смог бы заинтересовать клубы из Саудовской Аравии. Там жёсткий лимит на иностранцев. Они берут футболистов уровня Роналду, Бензема и Канте. Смотря правде в глаза, у нас таких суперзвёзд нет. Если бы это было лет 15 назад, то могли бы позвать Аршавина или Погребняка. Но сейчас у нас таких нет.

Было бы интересно российским игрокам поехать в чемпионат Саудовской Аравии? Если ты молодой и хочешь добиваться чего-то в футболе, то смысла нет. Туда едут звёзды, у которых карьера подходит к концу. Когда тебе предлагают такой чумовой контракт, то зачем отказываться. Если бы нашим футболистам, кому за 30, предложили поехать, то почему бы и нет. Но это маловероятно», — приводит слова Дьякова Legalbet.