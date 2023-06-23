Стало известно, сколько призовых получил ЦСКА за победу в Кубке России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о распределении призовых денег в Кубке России сезона-2022/2023. По его словам, победитель турнира — московский ЦСКА — получил около 300 миллионов рублей.
«Победитель Кубка получил порядка 300 миллионов. Финалист, «Краснодар», и «Урал» — приблизительно по 150 миллионов. Суммарно мы распределяли 1 миллиард 600 миллионов», — приводит слова Максима Митрофанова «РБ Спорт».
Напомним, в минувшем сезоне Фонбет Кубок России прошёл по новой схеме. Команды двигались по турниру по двум сеткам — Пути РПЛ и Пути регионов. В суперфинале турнира встречались победители обеих сеток. В решающем матче московский ЦСКА обыграл «Краснодар» по пенальти. Таким образом, армейцы сыграют в Суперкубке страны с «Зенитом» — чемпионом РПЛ.
- 23 июня 2023
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