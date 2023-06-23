Глушаков: Рианчо откуда-то кукарекает и тявкает. Я бы ему щёлкнул разок, и до свидания

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался об экс-тренере красно-белых Рауле Рианчо, признавшись, что не испытывает к нему тёплых чувств. Футболист рассказал, что его раздражают некоторые высказывания испанского тренера.
«Когда администратор позволяет себе такие слова, мне нечего ответить. Ну а кто он? Он же администратором и был во всех командах — фишки по полю расставлял. Даже не хочу вступать в полемику. Мне Рианчо неинтересен. Один раз ответил — хватит. Мы уже забыли про него. Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Его же просят об этом там и тут, когда заходит речь о Глушакове. А он — пешка людей, которые говорят ему подкидывать грязь. Приехал бы сюда — я бы ему щёлкнул разок, и до свидания. Уехал бы к себе домой в Испанию. Меня бесит, когда оттуда тявкают», — приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».
Рианчо работал в «Спартаке» на разных должностях в 2018 и 2021 годах.
- 23 июня 2023
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