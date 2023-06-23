В Сенегале высоко оценили вероятность проведения товарищеского матча с Россией

В Федерации футбола Сенегала заявили, что готовы обсудить возможность проведения товарищеской встречи с национальной командой России. Называется даже предположительная дата – игра может состояться в сентябре.

«Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом могут обсудить возможное проведение товарищеского матча между нашей национальной командой и сборной России. Есть все возможности провести этот матч в сентябре, поскольку на прошлой неделе президент Сенегала Маки Салл приезжал в Россию на встречу с Путиным.

Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и с другими африканскими командами», — приводит слова представителя пресс-службы сенегальской федерации Sport24.