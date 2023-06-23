Бородюк: почему у руководства «Динамо» тенденция, что работать должны только иностранцы?

Бывший футболист «Динамо» Александр Бородюк прокомментировал назначение Марцела Лички на пост главного тренера динамовцев.

«Личка работал профессионально, вне всякого сомнения, и в России проявил себя с хорошей стороны. Но мне непонятна философия развития «Динамо». Почему у руководства клуба такая тенденция, что работать должны только иностранные специалисты?

Когда я играл в Германии, там тоже было в одно время засилье иностранцев. Потом один их великий футболист и тренер сказал: «А в чём дело? Почему не работают люди, которые играли в сборной и выступали на больших международных турнирах?». Затем начали пересматривать.

Похожая ситуация и у нас. Почему у нас не востребованы футболисты, которые играли в национальной команде и за рубежом?» — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.