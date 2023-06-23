UOL: «Зенит» достиг устной договорённости с «Коринтиансом» о покупке Педро за € 12 млн

Санкт-петербургский «Зенит» ведёт переговоры с «Коринтиансом» о покупке 17-летнего нападающего Педро, который считается одним из самых перспективных игроков бразильского клуба. Об этом сообщает UOL.

По информации издания, «тимао» просят за половину экономических прав на игрока € 12 млн. «Коринтианс» сохранит за собой 30% экономических прав, если переговоры завершатся успешно. Клубы уже согласовали стоимость трансфера, но официального предложения предстоит дождаться.

Ранее бразильские СМИ распространили информацию, что «Зенит» собирается сделать официальное предложение «Коринтиансу» по Педро. «Коринтианс» намерен сохранить за собой часть прав на форварда с прицелом на будущую перепродажу футболиста крупному клубу из Европы.