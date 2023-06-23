«Аль-Хиляль» объявил о подписании Рубена Невеша

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» объявил о подписании в команду полузащитника Рубена Невеша. Контракт с игроком подписан до лета 2026 года.

«Из «Вулверхэмптона» в самую большую команду Азии», — написала пресс-служба «Аль-Хиляля» в «Твиттере».

За английский «Вулверхэмптон» Рубен Невеш играл с 2017 года. К «волкам» португалец присоединился из «Порту». В португальской команде хавбек был самым молодым капитаном в истории. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. До окончания контракта игрока с «Вулверхэмптоном» оставался один год.

Напомним, «Вулверхэмптон» закончил сезон на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко по итогам 38 проведённых игр.