«Аль-Хиляль» объявил о подписании Рубена Невеша

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» объявил о подписании в команду полузащитника Рубена Невеша. Контракт с игроком подписан до лета 2026 года.
«Из «Вулверхэмптона» в самую большую команду Азии», — написала пресс-служба «Аль-Хиляля» в «Твиттере».
За английский «Вулверхэмптон» Рубен Невеш играл с 2017 года. К «волкам» португалец присоединился из «Порту». В португальской команде хавбек был самым молодым капитаном в истории. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. До окончания контракта игрока с «Вулверхэмптоном» оставался один год.
Напомним, «Вулверхэмптон» закончил сезон на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко по итогам 38 проведённых игр.
- 23 июня 2023
-
22:14
-
22:12
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:46
-
21:40
-
21:29
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:44
-
20:38
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:46
-
19:39
-
19:36
-
19:31
-
19:30
-
19:16
-
19:13
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:39