Паоло Ди Канио посоветовал Кьезе принять предложение «Ньюкасла»

Бывший нападающий сборной Италии Паоло Ди Канио поддержал потенциальный трансфер 25-летнего форварда Федерико Кьезы, которым интересуется «Ньюкасл Юнайтед».

«Я вижу Кьезу в основном составе «Ньюкасла» при игре в три нападающих, при условии, что это будет тот Кьеза, которого мы видели на Евро. Он сокрушительный игрок на фланге, особенно в контратаке. Я представляю Кьезу слева, и он может создать убийственную связку с Исаком впереди», – цитирует Ди Канио Football-italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, в пятницу, 23 июня, «сороки» достигли договорённости по переходу Сандро Тонали из «Милана», а накануне стало известно, что «Ньюкасл» также интересуется форвардом «Ювентуса» Федерико Кьезой и уже запросил информацию у «старой синьоры» о его доступности.

Отмечается, что Кьеза уже получал предложение от другого клуба английской Премьер-лиги, но отказал «Астон Вилле». Тем не менее вариант с «Ньюкаслом» должен быть гораздо более привлекательным для футболиста, поскольку даёт возможность участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, чего не могут предложить ни «Астон Вилла», ни «Ювентус», занявший седьмое место в Серии А.

Отсутствие футбола в Лиге чемпионов может привести к тому, что Кьеза покинет туринских гигантов, и Ди Канио считает, что «Ньюкасл» может идеально подойти для 25-летнего футболиста.