Представитель Беленова: ведём переговоры с «Рубином» по расторжению контракта
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Футбольный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря казанского «Рубина» Александра Беленова, рассказал о переговорах по расторжению контракта с клубом.
«Мы вступили в переговорный процесс с «Рубином» по досрочному расторжению контракта. Предварительные договорённости есть. Надеемся, что в ближайшие дни обо всём окончательно договоримся и вопрос будет закрыт», — сказал Смирнов в интервью «РБ Спорт».
Беленов перешёл в «Рубин» в 2022 году. Ранее голкипер выступал за «Уфу». В прошедшем сезоне Беленов принял участие в трёх матчах в составе «Рубина», пропустив пять мячей. Его контракт с казанской командой рассчитан до конца следующего сезона, который «Рубин» проведёт в Российской Премьер-Лиге.
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