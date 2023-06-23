«Марсель» объявил о назначении Марселино главным тренером

Испанский тренер Марселино Тораль стал новым наставником «Марселя». Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Ранее сообщалось, что контракт будет подписан на два года.

Работа в марсельском клубе станет первой для испанца за пределами родной страны. Предыдущим местом работы Тораля был «Атлетик» из Бильбао. Он проработал там с января 2021 до лета 2022 года. Наставник помог баскской команде дойти до финала Кубка Испании в сезоне-2020/2021. Ранее он тренировал «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».

В минувшем сезоне «Марсель» тренировал хорватский специалист Игор Тудор. Несмотря на хороший сезон (третье место в чемпионате Франции), Тудор решил уйти, чувствуя излишнюю усталость и беспокойство при работе в таком клубе.