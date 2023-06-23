«Рома» объявил о переходе Клюйверта в «Борнмут» за € 11 млн

Итальянская «Рома» продала нападающего Джастина Клюйверта клубу английской Премьер-лиги «Борнмут», сообщает пресс-служба «волков».

По данным Sky Sport Italia, сумма трансфера составила € 11 млн, не считая бонусов и процента от комиссии за перепродажу. Переговоры велись на протяжении нескольких дней и были завершены успешно 23 июня.

Фото: ФК Борнмут

«Джаллоросси» в конечном итоге могут быть довольны исходом дела, поскольку Клюйверт в последние годы выступал на условиях аренды за «РБ Лейпциг», «Ниццу» и «Валенсию». Ни один из трёх клубов не воспользовался правом на покупку игрока.

24-летний форвард будет получать в «Борнмуте» около € 4,5 млн за сезон плюс премиальные. Сын бывшего нападающего «Милана» Патрика Клюйверта был куплен у «Аякса» за € 17,25 млн в 2018 году, трансфер оказался неудачным, в результате Джастин провёл за «Рому» всего 68 матчей, забив девять голов и отдав 10 передач.