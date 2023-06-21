«Борнмут» близок к приобретению полузащитника «Ромы» Джастина Клюйверта

Английский «Борнмут» практически договорился с «Ромой» о переходе Джастина Клюйверта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, итальянский клуб получит за нидерландского футболиста € 11 млн в качестве гарантированных выплат и ещё 1 млн в виде бонусов. Отмечается, что ещё продолжаются переговоры с самим футболистом об условиях контракта.

Прошлый сезон Клюйверт провёл в «Валенсии» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 26 играх чемпионата Испании и забил шесть мячей. К «Роме» воспитанник «Аякса» и сын легендарного футболиста Патрика Клюйверта присоединился в 2018 году. Римляне заплатили за него € 17,25 млн.

Ранее Джастин играл на правах аренды за «Ниццу» и «РБ Лейпциг».