«Борнмут» близок к приобретению полузащитника «Ромы» Джастина Клюйверта
Поделиться
Английский «Борнмут» практически договорился с «Ромой» о переходе Джастина Клюйверта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, итальянский клуб получит за нидерландского футболиста € 11 млн в качестве гарантированных выплат и ещё 1 млн в виде бонусов. Отмечается, что ещё продолжаются переговоры с самим футболистом об условиях контракта.
Прошлый сезон Клюйверт провёл в «Валенсии» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 26 играх чемпионата Испании и забил шесть мячей. К «Роме» воспитанник «Аякса» и сын легендарного футболиста Патрика Клюйверта присоединился в 2018 году. Римляне заплатили за него € 17,25 млн.
Ранее Джастин играл на правах аренды за «Ниццу» и «РБ Лейпциг».
Комментарии
- 21 июня 2023
-
09:23
-
09:19
-
09:06
-
08:48
-
08:30
-
07:32
-
06:59
-
06:57
-
06:50
-
06:36
-
06:25
-
06:19
-
06:17
-
05:43
-
05:30
-
05:26
-
05:21
-
04:43
-
04:22
-
04:12
-
04:04
-
03:56
-
03:43
-
03:33
-
03:28
-
03:02
-
02:51
-
02:43
-
02:43
-
02:10
-
02:07
-
01:51
-
01:39
-
01:38
-
00:53
Партнерский контент