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«Боруссия» почти договорилась с Альваресом, осталось решить вопрос с «Аяксом»

Дортмундская «Боруссия» находится на грани достижения полного соглашения с полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом об условиях личного контракта, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб немецкой Бундеслиги предложил игроку контракт до июня 2028 года и удовлетворил все пожелания представителей футболиста.

Теперь «Боруссия» проведёт переговоры с «Аяксом» на следующей неделе, «шмели» надеются заключить сделку в течение следующих семи дней.

В сезоне-2022/2023 на счету Альвареса 44 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.