Гарри Кейн ведёт переговоры с мюнхенской «Баварией»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может оказаться в Мюнхене – представители игрока ведут переговоры с «Баварией». Об этом сообщает Sport Bild.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель планирует подписать летом двух нападающих и считает Кейна хорошим вариантом, особенно если трансфер Деклана Райса, которым плотно интересуется «Манчестер Сити», станет невозможным.

В свою очередь, Кейн серьёзно настроен покинуть «Тоттенхэм». Форвард, стабильно забивающий десятки голов из сезона в сезон, жаждет пополнить коллекцию трофеев и выбирает из нескольких предложений, от «Манчестер Юнайтед» до «Реала» и «Баварии».

В минувшем сезоне Кейн провёл 28 матчей за «Тоттенхэм» в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи.